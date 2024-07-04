خالد الجندي: استقبلوا العام الهجري الجديد بالطاعات واجتناب عن المعاصي

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الاستعدادات لاستقبال للعام الهجري الجديد، بالابتعاد عن المعاصي والحرص على الطاعات.

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الخميس: «يجب أن نترك الغيبة والنميمة، بالتالي المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، ولذلك أي واحد يترك ما اعتاد من منكر لله، فهو من المحتفلين بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وأكمل خالد الجندي: « هاجرت يا خير خلق الله قاطبةً من مكة بعد ما زاد الأذى فيها.. هاجرت لما رأيت الناس في ظلم.. وكنت بدراً منيراً في دياجيهـا.. هاجرت لما رأيت الجهل منتشراً.. والشر والكفر قد عمّ بواديهـا.. هاجرت لله تطوي البيد مصطحباً.. خلاً وفياً.. كريم النفس هاديها.. هو الإمام أبو بكر وقصّته.. ربّ السماوات في القرآن يرويها.. يقول في الغار لا تحزن لصاحبه.. فحسـبنا الله ما أسمى معانيها».