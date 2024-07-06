«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

أكد مصدر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية، رصد جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 عبر جروبات الغش الإلكتروني؛ للتحقق من صحتها.

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام» بتداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024، والذي يؤديها طلاب شعبة أدبي الآن باللجان الامتحانية بعد الوقت الأصلي للامتحان، والذي بدأ في التاسعة صباحاً، وفقاً للجداول، مطالبين رواد التواصل الاجتماعي بسرعة نشر الإجابات الخاصة بالجغرافيا.

فريق مكافحة الغش يتحقق من أسئلة الجغرافيا

وأضاف المصدر، أنه في حالة التأكد من صحة الأسئلة المتداولة للجغرافيا سيتم التوصل إلي المسئول عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وكل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: لا تهاون مع الغشاشين