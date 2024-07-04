أول يوم عمل لوزير التعليم.. محمد عبد اللطيف يتعهد باستكمال مسيرة الوزراء السابقين

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بتفقد الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، خلال أول يوم عمل له في منصبه الجديد بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أمس.

تنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة

وخلال جولته، وجه الوزير التحية لكافة العاملين في الوزارة ، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل، واستكمال مسيرة الوزراء السابقين وتنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل كامل يلبي التطلعات والطموحات.

كما حث الوزير العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل؛ وذلك لتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة.

وقد الدكتور محمد عبد اللطيف سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.