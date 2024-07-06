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قرار مهم من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
08:48 ص | السبت 06 يوليو 2024
الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (128) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

تكليف أحمد محمد ضاهر رئيسًا عامًا لامتحانات الثانوية

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسًا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023

كما نص القرار على تكليف محسن عبدالعزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، نائبًا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.

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