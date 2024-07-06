«التعليم» تنفي تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2024

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، صحة ورقة الأسئلة المتداولة لأجزاء من امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2024، قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم، مؤكدة عدم وجود علاقة بينها وبين الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

لا صحة للورقة المتداولة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لكل ما تم تداوله على صفحات الغش الإلكتروني عن أوراق قيل أنها تخص امتحان الدور الأول للكيمياء والجغرافيا للعام الدراسي الحالي 2023 – 2024، ولكن لا يوجد بينها وبين امتحان اليوم أي علاقة.

صفحات الغش تزعم تسريب الامتحان

وكانت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت تسريب أسئلة امتحان الكيمياء والجغرافيا للطلاب قبل بدء الامتحان، وطالبتهم بدفع مبالغ مالية لشراء الإجابات، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مؤكدا أن جميع تلك الأسئلة لا علاقة لها بامتحان اليوم.