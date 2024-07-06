وزير الخارجية: أزمة السودان تتطلب معالجة جذرية للوصل إلى حل سياسي شامل

أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنّه ليس خافيًا خطورة الأزمة الراهنة التي تواجه السودان، وكذا تداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على العام، سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، فضلًا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرّضت لها الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، والعقبات التي تواجه الموسم الزراعي ما ترتب عليه نقصا حادا في الأغذية.

الصراع في السودان

وقال «عبدالعاطي»، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنّ الصراع في السودان وتداعياته أدى إلى تدهور المؤسسات الصحية، ونقص في الأدوية، وهو ما تسبب في تدعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية، موضحًا أنّ هذا التدهور الحاد للوضع الإنساني والتداعيات الكارثية للأزمة تتطلب منا جميعًا العمل على الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة لتتمكن من الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه المواطنين في السودان.

وأوضح أنّ هذه الأزمة في السودان تتطلب بطبيعة الحال المعالجة لجذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني.