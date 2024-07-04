رئيس «دفاع النواب»: تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي مهمة للغاية

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مؤتمر الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان مهما للغاية، إذ تضمن العديد من المحاور المهمة، وعلى رأسها اهتمام الحكومة بالصادرات والاستثمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الصناعات المحلية، ما سيكون له أثر كبير في زيادة قيمة العملة الوطنية، وخلق العديد من الفرص للشباب.

قضايا مهمة تشغل المواطن البسيط

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المؤتمر الذي عقده رئيس الوزراء اليوم تضمن الحديث عن تجديد الخطاب الديني المعتدل، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الوسطية والاعتدال في الفكر الديني، فضلاً عن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على حل أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما سيكون له تأثيرا كبيرا على المواطن المصري وتحسين المعيشة، كما أن المؤتمر شمل الحديث عن العديد من القضايا التي تشغل بال المواطن المصري.

تطوير الأداء الحكومي

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطوير الأداء الحكومي بما يتناسب مع المرحلة الحالية والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل الوزاري هو ضخ دماء جديدة في الحكومة تمتلك رؤى، لإيجاد حلول وأفكار خارج الصندوق على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التغيير الوزاري الجديد يرقى بطموحات وأهداف الشعب المصري، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق تطلعات المواطنين، مؤكدا أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة لاستكمال الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والبناء عليها وصولًا للجمهورية الجديدة.