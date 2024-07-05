اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الإصلاح الاقتصادي.. أولوية الحكومة الجديدة
كتب:
محمد عزالدين
07:07 م | الجمعة 05 يوليو 2024
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة في الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الإصلاح الاقتصادى.. أولوية الحكومة الجديدة
- الأجندة تتضمن تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى.. ودعم التحول الأخضر والتوسع في الاستثمارات.. والحد من أي زيادات في الأسعار لتحقيق مصلحة المواطنين
- «الفقي»: زيادة معدلات النمو ومواجهة الغلاء ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
- وزير البترول: نعمل للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو
- اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني «الكيمياء والجغرافيا».. و«الوزارة»: بنفس مواصفات العام الماضي
- الحوار الوطني.. المواطن أولا
- مجلس الأمناء يبحث اليوم تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«توصيات ومخرجات» الجلسات السابقة
- متابعة تنفيذ 90 توصية خاصة بـ«تنمية الموارد وتشجيع الاستثمارات والتضخم وارتفاع الأسعار»
- المطالبة بمشروع قانون للمجالس الشعبية المحلية لدورها المهم في البناء السياسي
- عشرات الشهداء والمصابين في قصف عنيف للاحتلال على غزة والضفة الغربية
- الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
- صراع دوري Nile
- الأهلي يستعيد «طاهر وتوفيق» في لقاء طلائع الجيش
- الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غداً
الصفحة الثانية
- وزير الإسكان يوجّه بإنهاء المشروعات ذات الأولوية ورفع معدلات الإشغال والسكن في المدن الجديدة
- «الشربيني»: ضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها إلى مستحقيها
- «الري»: تنفيذ مرحلة جديدة من «التكيف مع التغيرات المناخية»
- «الشربينى»: ضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها إلى مستحقيها
- وزير المالية: نستهدف خلق سياسات تخفف عن المواطن
- «كجوك»: عازمون على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة
- «التخطيط»: تنمية رأس المال البشري أولوية الفترة المقبلة
- «العلمين».. 50 ألف مهندس وفني وعامل يواصلون الليل بالنهار لإنجاح المهرجان
- «أحمد»: رفضت العمل بالخارج للمشاركة في بناء مدينة المستقبل.. و«راضي»: حققت حلمي بالمشاركة في الحدث العالمي
- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: تغييرات الإعلام المرتقبة.. المعنى والدلالة والتوقيت!
الصفحة الثالثة
- الحوار الوطني.. «المواطن أولا»
- مجلس الأمناء يبحث اليوم تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»
- الجلسات تتابع تنفيذ 90 توصية خاصة بـ«تنمية الموارد والتمويل الخارجي وتشجيع الاستثمارات والحبس الاحتياطي وأزمة التضخم وارتفاع الأسعار»
- عضو مجلس الأمناء: على الحكومة وضع توصياتنا على جدول أعمال برنامجها الجديد
- جمال الكشيى: نطالب بتبني مفهوم إدارة الأزمات مبكراً والتنبؤ بها لمواجهتها والمصارحة والمكاشفة مع المواطن
- مد الإشراف القضائي إلى الاستحقاقات الدستورية وتأسيس مفوضية مكافحة التمييز والأمن القومي على طاولة الحوار اليوم.. والحكومة الجديدة ملزمة بتوفير فرص عمل للشباب
- نطالب الحكومة بضرورة الانحياز للمواطن وتوفير احتياجاته فى ظل التحديات الاقتصادية وتنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار تلبية لطموحات الشعب
- مقال رأي لـ رائد سلامة، بعنوان: مخرجات «الحوار الوطني» والحكومة الجديدة
الصفحة الرابعة
- الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة
- تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.. ودعم التحول الأخضر
- التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن
- تقرير رسمي: الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وتشجيع القطاع الصناعي.. وتعزيز دور القطاع الخاص فى مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة
- «البنا»: الدولة نجحت فى قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة «حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروري
- استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
الصفحة الخامسة
- تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية
- «البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص.. و«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعات
- استمرار جهود البنك المركزى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطي المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد
- خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة
- رئيس «موازنة النواب»: محاربة الغلاء وخفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزى ضرورة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن
- مقال رأي لـ أسامة فهمي، بعنوان: حكومات ما بين الأولويات والتحديات
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ النائب علاء عابد، بعنوان: تغيير سياسات وليس حكومات.. الإنسان أساس بناء الجمهورية الجديدة
- مقال رأي لـ د. يوسف عامر، بعنوان: قصة مهاجر
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: القادة الجدد للإعلام والصحافة «ننتظر منكم المزيد»
- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: خديجة وعائشة وهند
- مقال رأي لـ أكمل نجاتي، بعنوان: حكومة جديدة ما بين الطموحات والقدرات
- مقال رأي لـ سيد حسين، بعنوان: محددات السياسة الخارجية المصرية من 30 يونيو إلى حرب «غزة»
- مقال رأي لـ الشيخ ياسر مدين، بعنوان: كيف وصلتنا السنة «9»
الصفحة السابعة
- أجانب للبيع.. الأهلي يحدد 6.5 مليون دولار لبيع «تاو وديانج».. «كولر» يشيد بقدرات «أبوعلي».. وعودة الثنائي الموقوف
- دوافع جديدة.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى و«جوميز» يحذر اللاعبين من نزيف النقاط
- دوري NILE.. مودرن ضيفاً على المقاولون.. سموحة مع إنبى.. وزد يتحدى انتفاضة البنك الأهلى
- التاريخ في صف الكبار.. ختام مواجهات ربع نهائى يورو 2024 بمواجهة إنجلترا وسويسرا.. وتحدٍّ خاص بين تركيا وهولندا
الصفحة الثامنة
- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: نصر أبو زيد.. من «المنفى» إلى الرحيل
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