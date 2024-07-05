اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الإصلاح الاقتصادي.. أولوية الحكومة الجديدة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة في الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الإصلاح الاقتصادى.. أولوية الحكومة الجديدة

- الأجندة تتضمن تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى.. ودعم التحول الأخضر والتوسع في الاستثمارات.. والحد من أي زيادات في الأسعار لتحقيق مصلحة المواطنين

- «الفقي»: زيادة معدلات النمو ومواجهة الغلاء ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

- وزير البترول: نعمل للانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو

- اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني «الكيمياء والجغرافيا».. و«الوزارة»: بنفس مواصفات العام الماضي

- الحوار الوطني.. المواطن أولا

- مجلس الأمناء يبحث اليوم تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«توصيات ومخرجات» الجلسات السابقة

- متابعة تنفيذ 90 توصية خاصة بـ«تنمية الموارد وتشجيع الاستثمارات والتضخم وارتفاع الأسعار»

- المطالبة بمشروع قانون للمجالس الشعبية المحلية لدورها المهم في البناء السياسي

- عشرات الشهداء والمصابين في قصف عنيف للاحتلال على غزة والضفة الغربية

- الخميس إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

- صراع دوري Nile

- الأهلي يستعيد «طاهر وتوفيق» في لقاء طلائع الجيش

- الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غداً

الصفحة الثانية

- وزير الإسكان يوجّه بإنهاء المشروعات ذات الأولوية ورفع معدلات الإشغال والسكن في المدن الجديدة

- «الشربيني»: ضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها إلى مستحقيها

- «الري»: تنفيذ مرحلة جديدة من «التكيف مع التغيرات المناخية»

- «الشربينى»: ضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لتسليمها إلى مستحقيها

- وزير المالية: نستهدف خلق سياسات تخفف عن المواطن

- «كجوك»: عازمون على مساندة الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة

- «التخطيط»: تنمية رأس المال البشري أولوية الفترة المقبلة

- «العلمين».. 50 ألف مهندس وفني وعامل يواصلون الليل بالنهار لإنجاح المهرجان

- «أحمد»: رفضت العمل بالخارج للمشاركة في بناء مدينة المستقبل.. و«راضي»: حققت حلمي بالمشاركة في الحدث العالمي

- مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: تغييرات الإعلام المرتقبة.. المعنى والدلالة والتوقيت!

الصفحة الثالثة

- الحوار الوطني.. «المواطن أولا»

­- مجلس الأمناء يبحث اليوم تنفيذ الحكومة الجديدة لـ«التوصيات والمخرجات»

- الجلسات تتابع تنفيذ 90 توصية خاصة بـ«تنمية الموارد والتمويل الخارجي وتشجيع الاستثمارات والحبس الاحتياطي وأزمة التضخم وارتفاع الأسعار»

- عضو مجلس الأمناء: على الحكومة وضع توصياتنا على جدول أعمال برنامجها الجديد

- جمال الكشيى: نطالب بتبني مفهوم إدارة الأزمات مبكراً والتنبؤ بها لمواجهتها والمصارحة والمكاشفة مع المواطن

- مد الإشراف القضائي إلى الاستحقاقات الدستورية وتأسيس مفوضية مكافحة التمييز والأمن القومي على طاولة الحوار اليوم.. والحكومة الجديدة ملزمة بتوفير فرص عمل للشباب

- نطالب الحكومة بضرورة الانحياز للمواطن وتوفير احتياجاته فى ظل التحديات الاقتصادية وتنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار تلبية لطموحات الشعب

- مقال رأي لـ رائد سلامة، بعنوان: مخرجات «الحوار الوطني» والحكومة الجديدة

الصفحة الرابعة

- الإصلاح الاقتصادي أولوية الحكومة الجديدة

- تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.. ودعم التحول الأخضر

- التوسع في الاستثمارات لتحسين المسار.. والعمل على تحقيق مصلحة المواطن

- تقرير رسمي: الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وتشجيع القطاع الصناعي.. وتعزيز دور القطاع الخاص فى مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة

- «البنا»: الدولة نجحت فى قطع شوط كبير بإنجاز البنية التحتية وتطوير الموانئ وتوفير الطاقة «حنان»: إعادة وزارة الاستثمار أمر مهم وضروري

- استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة

الصفحة الخامسة

- تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية

- «البهي»: «وثيقة ملكية الدولة» حققت عدالة المنافسة بين القطاعين الحكومى والخاص.. و«صقر»: الدولة دعمت الصادرات.. ويجب اهتمام الحكومة بتمويل المشروعات

- استمرار جهود البنك المركزى لمساعدة ومساندة صغار ومتوسطي المستثمرين للنهوض بالصناعة والاقتصاد

- خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة

- رئيس «موازنة النواب»: محاربة الغلاء وخفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزى ضرورة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن

- مقال رأي لـ أسامة فهمي، بعنوان: حكومات ما بين الأولويات والتحديات

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ النائب علاء عابد، بعنوان: تغيير سياسات وليس حكومات.. الإنسان أساس بناء الجمهورية الجديدة

- مقال رأي لـ د. يوسف عامر، بعنوان: قصة مهاجر

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: القادة الجدد للإعلام والصحافة «ننتظر منكم المزيد»

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: خديجة وعائشة وهند

- مقال رأي لـ أكمل نجاتي، بعنوان: حكومة جديدة ما بين الطموحات والقدرات

- مقال رأي لـ سيد حسين، بعنوان: محددات السياسة الخارجية المصرية من 30 يونيو إلى حرب «غزة»

- مقال رأي لـ الشيخ ياسر مدين، بعنوان: كيف وصلتنا السنة «9»

الصفحة السابعة

- أجانب للبيع.. الأهلي يحدد 6.5 مليون دولار لبيع «تاو وديانج».. «كولر» يشيد بقدرات «أبوعلي».. وعودة الثنائي الموقوف

- دوافع جديدة.. الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى و«جوميز» يحذر اللاعبين من نزيف النقاط

- دوري NILE.. مودرن ضيفاً على المقاولون.. سموحة مع إنبى.. وزد يتحدى انتفاضة البنك الأهلى

- التاريخ في صف الكبار.. ختام مواجهات ربع نهائى يورو 2024 بمواجهة إنجلترا وسويسرا.. وتحدٍّ خاص بين تركيا وهولندا

الصفحة الثامنة

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: نصر أبو زيد.. من «المنفى» إلى الرحيل

- الطريق إلى «بارالمبية باريس 2024»

- تدريبات مليئة بالعزيمة للاعبى «الكانوى والكياك والسباحة»

- «كرنفال البحر الأحمر» نحت وتصوير.. و«سفارى»

- عروسة «تيتا زوزو».. «إيمان» صديقة إسعاد يونس على الشاشة

- «شنطة وقلم وكرّاس».. مدرسة على الطريق.. مبادرة «نور» لتعليم أطفال غزة