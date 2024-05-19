ضبط 24 قضية مخدرات في حملة أمنية بدهب وشرم الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء عدة حملات أمنية استهدفت حائزي المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدوائر أقسام شرطة «طور سيناء - مدينة دهب - شرم الشيخ».

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 24 قضية ضبط خلالها 46.80 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية لمخدري الأفيون والآيس، و3.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، 10 قطع سلاح أبيض، و11 سيارة دون لوحات معدنية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.