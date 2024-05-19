«الداخلية»: حملة أمنية ضد تجار المخدرات في الشرقية والقليوبية

وجهت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عدة حملات أمنية، استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدائرتي قسم شرطة ثان الزقازيق، ومركز شرطة منيا القمح.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الآونة الأخيرة، عن ضبط 5 قضايا، ضبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلي) بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، كما تم ضبط 11 قضية، ضبط خلالها (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى) بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كما اضطلعت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه عدة حملات أمنية، استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والقائمين على ترويجها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ما أسفر عن ضبط (34 قضية).