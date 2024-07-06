نموذج حل الامتحان.. إجابة أسئلة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

كشف أستاذ عماد عرابي، خبير معلم في مادة الجغرافيا، عن نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، والذي أداه طلاب الشعبة الأدبية اليوم السبت، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة، وحل أسئلة الامتحان الموضوعية «الاختيار من متعدد» والمقالي.

نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

وأضاف معلم في مادة الجغرافيا لـ «الوطن» نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:-

مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات وعدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد» وهي كالتالي:-

- عدد أسئلة مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجتين: 22 سؤال.

- زمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة: 3 ساعات

الدرجة الكلية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 60 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 56 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 4 درجات.