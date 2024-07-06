«التعليم»: لا صحة لخروج طالب لايف من داخل لجنة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام طالب بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 في سوهاج بالخروج لايف من داخل اللجنة وطلبه الإجابات عن أسئلة مادة الكيمياء، بعد تمكنه من دخول اللجنة بالتليفون المحمول.

لم نرصد أي فيديوهات من داخل اللجان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني، لم يرصد أي فيديو بشأن الخروج لايف من داخل لجنة الامتحان وطلبه الإجابات عن أسئلة امتحان مادة الكيمياء.