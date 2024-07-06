«التعليم»: ضبط 4 طلاب بالثانوية العامة قاموا بتصوير أسئلة الكيمياء والجغرافيا

أعلن شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط طالب قام بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، باستخدام هاتف محمول في لجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

ضبط 4 طلاب بالثانوية العامة صوروا الامتحانات

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان، أنه تم ضبط طالب في لجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، قام بالغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح أنه تم ضبط طالب بحوزته هاتف محمول وسماعة أذن في لجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط طالب حاول الغش في الامتحانات

كما تم ضبط طالب في لجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.