أكاديمية الشرطة تعقد لقاء تثقيفيا لطلبة كلية الحقوق

عقدت أكاديمية الشرطة لقاء تثقيفيا مع طلبة السنة الدراسية الثانية «حقوق» للتعريف بـ«اللجنة الدولية للصليب الأحمر - القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تضمن اللقاء التثقيفي التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذا التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم، ومبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين إلى جانب استعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على المنظمات الدولية المعنية كافة، دعما وتعزيزا لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.