وزير التربية والتعليم يطمئن على انتظام امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

تابع الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام سير امتحانات طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة.

وزير التعليم يتابع الامتحانات عبر «فيديو كونفرانس»

واطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من محافظ الشرقية على انتظام سير الإمتحانات ووصول أوراق الأسئلة إلى كافة اللجان الامتحانية، وعددها 192 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة وتوزيعها علي الطلاب في الموعد المقرر، وكذلك توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين والمشاركين في العملية الإمتحانية.

التعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تتابع على مدار اليوم سير امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها والعمل على توفير سُبل الراحة للطلاب.

وبعث محافظ الشرقية رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية للطلاب، بما يضمن إنتظام سير عملية الإمتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لهم أثناء تأدية الامتحان.