السيرة الذاتية الرسمية لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف

أدّى الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

معلومات عن وزير التربية والتعليم الجديد

وبحسب وزارة التربية والتعليم، حصل الدكتور محمد عبد اللطيف، على الدكتوراة من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، ⁠كما حصل على الماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورانس بالولايات المتحدة عام 2012.

وقد شغل الدكتور محمد عبد اللطيف عدة مناصب، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة «فيوتشر إنترناشيونال» العاملة في مجال التعليم، ومنصب المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نرمين إسماعيل، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة «ادفنست إديوكيشن» لمعادلة شهادات المدارس الأمريكية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد اللطيف لديه العديد من الإنجازات في مجال الأنشطة الطلابية، كما قام بالإشراف على تطوير مناهج الدبلومة الأمريكية لتناسب الثقافة المصرية.