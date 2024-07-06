إجابة 44 سؤالا من الكيمياء للثانوية العامة.. نموذج حل الامتحان

كشف محمود حسين معلم أول كيمياء، نموذج إجابة امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024 الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية في الساعة التاسعة صباحًا، واستمر لمدة ثلاث ساعات، وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من وزارة التعليم.

نموذج إجابة امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024

وكشف محمود حسين معلم أول كيمياء، لـ«الوطن»، عن إجابات امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد والمقالي وهي كالتالي:-

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات وعدد أسئلة وتوزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 للأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، أسئلة الامتحان ستكون واضحة ومباشرة ووفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، حيث تتضمن نسبة 70% أسئلة متوسطة و30% للمستويات العليا. وهي كالتالي:-

- الدرجة الكلية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 60 درجة.

- الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 56 درجة

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة: 4 درجات.

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء: 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء: سؤالان.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء: 44 سؤالًا.