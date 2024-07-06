وصول ورق أسئلة امتحانات الكيمياء والجغرافيا إلى لجان الثانوية العامة

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة الكيمياء، لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضية»، وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، إلى جانب الأمن الإداري في المديريات والإدارات التعليمية وقوات الأمن، ومسؤولي مراكز توزيع الأسئلة.

تأمين صناديق أسئلة الامتحانات

وجرى تغليف وصندقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة، داخل عدة مظاريف مغلقة بالشمع الأحمر، وبقفل إلكتروني لا يتم فتحها إلا بعد توقيع كشوفات التسليم والتسلم، من قبل رئيس لجنة سير الامتحانات، الذي يفتح الصناديق والأظرف، ويوزع ورق الأسئلة على المراقبين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه قبل بدء الامتحان، جرى التشديد على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

متابعة العملية الامتحانية

وأكد المصدر لـ«الوطن» أنّ غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تابعت منذ صباح اليوم جميع المديريات التعليمية؛ للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بالمحافظات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تعيق العملية التعليمية.

وأضاف المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة بمنع دخول الهاتف المحمول، وأي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية والصارمة ضد الطلاب المخالفين، وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، ومحاسبة مسؤولي التفتيش بالعصا الإلكترونية، في حالة ضبط أي طالب في حوزته هاتف محمول.