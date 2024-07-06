تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، تحديثاً جديداً خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، وهو العيار الأكثر مبيعاً داخل مصر، ويدخل في صناعة المشغولات الذهبية، لذا يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة أسعاره بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث لأسعار الذهب الذي أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، بدون المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن خلال التعاملات الصباحية 3686 جنيهاً للشراء، و3663 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن خلال التعاملات الصباحية 3225 جنيهاً للشراء، و3205 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن خلال التعاملات الصباحية 2764 جنيهاً للشراء، و2747 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن خلال التعاملات الصباحية 25800 جنيهاً للشراء.