تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات.. عيار 21 بكام؟

تباينت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-7-2024، خلال منتصف التعاملات اليومية، بمحال الصاغة مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات مصر وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3651 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعا في مصر نحو 3195 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2739 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2130 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 25560 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة نحو 2380 دولارا للشراء.