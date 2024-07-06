أسعار الذهب اليوم السبت 6-7-2024 في الأسواق.. «عيار 21 بكام؟»

سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت 6-7-2024، في مصر بمحلات الصاغة، استقرارا ملحوظاً، خلال بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم السبت 6 يوليو 2024، لمختلف الأعيرة، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، وفقاً للشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل نحو 3680 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعا في مصر ليسجل نحو 3220 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليسجل نحو 2760 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 2147 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 25760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة نحو 2389 دولارا للشراء