وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيفا لذوي الهمم

افتتح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيفا ومعرضا لذوي الهمم بنادي الترسانة بميت عقبة.

توفير الدعم الكامل لذوي الهمم

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر، وجه بتوفير أشكال الدعم كافة لتأهيل أبناء مصر من ذوي الهمم لسوق العمل، من أجل تمكينهم وإيجاد فرص العمل لهم، مشيرا إلى أنّ الملتقى مخصصا لذوي الهمم، وتنفذه الوزارة تحت شعار «خطوة بخطوة معاك».

23 شركة من القطاع الخاص

وحرص على الاستماع من مسؤولي التوظيف للشركات المشاركة بمبادرة التوظيف وعددها 23 شركة من القطاع الخاص، للتعرف على طبيعة الوظائف المقدمة والرواتب المقترحة.