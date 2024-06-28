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أول قرار من وزير الشباب بعد إلغاء لقاء سموحة وبيراميدز في الدوري

كتب:

محمد عزالدين
09:30 م | الجمعة 28 يونيو 2024
وزير الرياضة

وزير الرياضة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد غرق المحولات باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية النابع لها الاستاد.

وكان محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز، قد قرر إلغاء مباراة الفريقين في الجولة 28 من عمر منافسات دوري Nile، وذلك بسبب عدم القدرة على استكمال اللقاء بسبب الحريق الذي اشتعل في استاد الإسكندرية الدولي طبقا لقناة أون  تايم سبورت.

وكشف مراسل «الوطن سبورت» بالإسكندرية، بأن قوات الأمن إتخذت إجراءات السلامة بمحيط الملعب ودفعت بالعديد من سيارات الإسعاف والمطافي حرصا على سلامة الجميع داخل الملعب.

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