وزير الرياضة: إسهامات الشباب حجر الزاوية في جميع مسارات التنمية المستدامة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق الموسم السادس لمتطوعي وزارة الشباب والرياضة «شباب يدير شباب YLY»، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مبادرة شباب يدير شباب

وأكد «صبحي» أهمية مجهودات الشباب المشاركين في مبادرة «شباب يدير شباب»، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية، والمشاركة في تنظيم مختلف الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة علي مدار العام وللموسم السادس على التوالي، في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال الوزير إنّ الوزارة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالشباب وتعظيم إسهاماتهم باعتبارها حجر الزاوية في جميع مسارات التنمية المستدامة، التي تشهدها مصر حاليًا في شتي المجالات، مشيرًا أن الوزارة تعمل بشكل انفتاحي وتكاملي مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية؛ لدعم جهود تمكين الشباب ودعم دورهم في المجتمع المصري.

ولفت «صبحي» إلي أهمية الكيانات والمبادرات الشبابية كشريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها، وتعمل على دعمها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.

وقدّم المتحدث باسم مبادرة «شباب يدير شباب» الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه الدائم والمستمر للشباب.

فتح باب الانضمام للموسم السادس خلال الأيام المقبلة

جدير بالذكر أنه سيتم فتح باب الانضمام للموسم السادس خلال الأيام المقبلة، عن طريق رابط مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والصفحات الرسمية لمشروع «YLY» عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويجري اختيار المتطوعين بناء على أسس ومعايير وضعها المشروع منذ الوهلة الأولى لانطلاقه بالمحافظات، إذ وصل عدد المتطوعين بالمشروع حتى الموسم الخامس لأكثر من 50 ألف متطوع بجميع المحافظات، بحجم تأثير يصل لملايين الشباب.