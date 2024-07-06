بمرتبات 10 آلاف جنيه وعمولات.. وزارة الشباب تعلن عن وظائف جديدة بالقاهرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عقد ملتقى توظيفي، لتوفير وظائف وفرص عمل متنوعة في العديد من المهن والتخصصات، غدا الأحد، بمركز شباب المعادي الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف التي سيتم طرحها والتقديم لها غدا، ستكون بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية.

تفاصيل الوظائف المتاحة غدا الأحد

وحصلت «الوطن» على تفاصيل الوظائف التي سيتضمن اليوم التوظيفي المفتوح غدا بمركز شباب المعادي الجديدة، وهي على النحو التالي:

- مكان التقديم للوظائف: مركز شباب المعادي الجديدة.

مواعيد التقديم: الأحد 7 يوليو 2024 من الساعة 10 إلى 3 عصرا.

- المؤهلات المطلوبة: عال- فوق متوسط - متوسط.

الخبرات: بخبرات ودون خبرات.

فرص العمل المتاحة:

1. مديرين فروع.

2. بائع أجهزة كهربائية ومنزلية.

3. كاشير.

4. كنترول تسليم أجهزة.

5. مندوب تسليم أجهزة.

6. خدمة عملاء.

7. عمال خدمات.

8. أمن.

9. عمال مخازن.

10. سائقي باصات (يشترط رخصة أولى وثانية).

شروط التقديم للوظائف

- السن: من 18 إلى 35 سنة·

- موقف محدد من التجنيد

المميزات والحقوق:-

مرتبات مجزية تصل الى 10 آلاف جنيه حسب الخبرات، مع استحقاق نسبة عمولات وبدلات ساعات إضافية.

- تأمين اجتماعي وصحي

إجازات سنوية

يستطيع الراغب في التقديم للوظيفة التسجيل أون لاين الآن على الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/9yRuMSVUcb