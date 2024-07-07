هيئة التأمينات الاجتماعية: 8 حالات تستحق تعويض الدفعة الواحدة

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الحالات التي تستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولكن يجب أن تتوفر شروط الاستحقاق للمعاش.

حساب التعويض بنسبة 15%

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يتم حساب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك للمؤمن عليه في التأمين.

الحالات التي يُصرف لها تعويض الدفعة الواحدة

ووفقًا للقانون يتم صرف التعويض للحالات التالية:

1- إذا هاجر المؤمن عليه.

2- إذا عجز المؤمن عليه بشكل كامل.

3- إذا غادر المؤمن عليه البلاد بشكل نهائي أو التحق بالبعثة الدبلوماسية في قنصلية أو سفارة.

4- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

5- إذا تم الحكم على المؤمن عليه بشكل نهائي بالسجن بقدر المدة الباقية حتى بلوغ سن المعاش.

6- إذا حدث عجز مستديم يمنع المؤمن عليه من مزاولة عمله خلال الفترة التي كان فيها مسجون.

7- إذا حدث وانتظم المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

8- إذا توفي المؤمن عليه وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها لمستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش.