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كيف يجري توزيع اشتراكات تأمين المرض؟.. «التأمينات» توضح

كتب:

بسمة عبدالستار
04:17 م | الإثنين 01 يوليو 2024
التأمينات- صورة أرشيفية

التأمينات- صورة أرشيفية

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، نسب توزيع الاشتراك في تأمين المرض وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 148 لسنة 2019، وكيف يتم الخصم حسب إذا كان المؤمَّن عليه ما زال في الخدمة أم بلغ سن الشيخوخة.

توزيع نسب اشتراكات تأمين المرض

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية، يتم توزيع نسب اشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتي:

- %4 للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.

- %0.25 لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود 3، 4، 5، من البند أولاً من المادة 2 من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

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بقلم بسمة عبدالستار