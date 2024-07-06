عضو شعبة الاستثمار العقاري: المدن الساحلية تجذب المستثمرين بفضل البنية التحتية

قال المهندس مصطفى الجلاد عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري باتحاد الصناعات، إن المدن الساحلية تجذب المستثمرين خلال هذه المرحلة، سواء الساحل الشمالي أو رأس الحكمة أو العلمين الجديدة، بفضل مشروعات البنية التحتية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

تطور صناعة العقار

وأضاف «الجلاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صناعة العقار في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، وتسارعًا في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأبرزها التي تشهدها المشروعات العقارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هذه الطفرة لم تكن موجودة السنوات الماضية.

وأشار عضو الشعبة العامة للاستثمار العقاري، إلى أن منطقه الساحل الشمالي في مصر اختلفت كثيرًا عن ذي قبل، في ضوء حالة التنمية والتطوير المستمر للمنطقة، والتي عكفت الحكومة على تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، مثل التطوير الذي شهدناه في منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي مؤخرًا، فهي مشروع تطوير عمراني ضخم يهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية متميزة، ومن المتوقع أن يحدث هذا التطوير تغييرًا كبيرًا في شكل ونمط التصميم العمراني للمنطقة.

استخدام الطاقة المتجددة

وأوضح أن صناعة العقار في مصر تشهد تحولًا كبيرًا في ضوء الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم الآن بقوة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في البناء والتصميم، من خلال استخدام الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية ونظم الاستدامة البيئية، وهذه الابتكارات ليست فقط مستدامة بيئيًا.