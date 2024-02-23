غرفة صناعة العقار: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر وجهة استثمارية بالمنطقة

قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة رأس الحكمة لها عدة محاور، أولها دخول 24 مليار دولار استثمار مباشر خلال شهرين، ووجود 11 مليار دولار سيتم تحويلهم إلى العملة المحلية، والذي سيؤدي إلى انخفاض الدين الخارجي إلى 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا ما يجعل هذه الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

مصر جاذبة للاستثمار والمستثمرين

وأشار حسنين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن رقم 35 مليار دولار بالنسبة لمصر، يبرهن للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وكذلك الوجهة الأساسية عندما تفكر الدول الأجنبية أن تستثمر في المنطقة، موضحًا أن المحور الآخر يخص التطوير العقاري، فالساحل الشمالي ظل كنزًا غير مستغل.

التطوير من الساحل الشمالي

وتابع: «الساحل الشمالي كان يستخدم لمدة شهرين على مدار العام ومغلق لأكثر من 10 أشهر، وكان يجب تنمية هذا الساحل عن طريق إضافة أنشطة أخرى منها السكنية، وبنوعية المشاريع التي أعلن عنها مدبولي اليوم، أصبح الساحل الشمالي على طريق الخريطة السياحية، وسيصبح الساحل الشمالي منطقة جاذبة للاستثمار».