قبل انطلاق مهرجان العلمين.. إماراتي يشيد بالمدينة الساحرة في الساحل الشمالي

قبل أيام قليلة من انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية بنورث سكوير، تحت شعار «العالم علمين»، شارك رجل إماراتي متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو عبر خاصة الـ«reel»، يشيد فيه بجمال مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، واصفًا إياها بالـ«خطيرة» وأنها منطقة كاملة متكاملة.

رجل إماراتي يشيد بجمال مصر ومدينة العلمين

وظهر الرجل الإماراتي في مقطع الفيديو يشيد بـ«أم الدنيا» وما تتمتع به من جمال طبيعي وبنية تحتية رائعة وجو مميز، قائلًا: «مصر بصراحة جميلة، وأنصح كل إنسان أنه يمر على مصر، لأن بصراحة فيها طاقة إيجابية وناسها غير طبيعين وجُمال جدًا، والبحر عندهم مختلف تمامًا».

واختص الرجل الإماراتي مدينة العلمين الجديدة بالإشادة خلال حديثه مع متابعيه بينما تُظهر كاميرا الهاتف البحر من أمامه بمياهه الساحرة، قائلًا: «هذه يا إخواني منطقة العلمين الجديدة.. صراحة معمول فيها ترتيب جميل وخطير، منطقة كاملة متكاملة، يعني مسوين لها بنية تحتية خطيرة.. والله العظيم يا مصر راح تكون شيء غير طبيعي.. والجو هنا لطيف وحلو، شوف إحنا دلوقتي في الصيف والجو عندهم تقدر تطلع وتتمشى وأنت مرتاح.. مصر أم الدنيا».

بنية تحتية رائعة

كما ظهر الرجل في مقطع الفيديو وهو يتجول بسيارته في شوارع العلمين الجديدة، ليشارك متابعيه جمال المدينة الساحرة وما تتمتع به من بنية تحتية رائعة: «شوف البنية التحتية، والأبراج هذه.. يا سلام يا مصر يا أم الدنيا.. ما شاء الله.. العلمين الجديدة هتكون شيء خطير.. راح تكون منطقة خطيرة بخدمة vip».

انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الثانية

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي تشهد في 11 يوليو الجاري انطلاق فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية بنورث سكوير، تحت شعار «العالم علمين»، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن تستمر الفعاليات حتى 30 أغسطس المقبل، ومن المرتقب أن تتضمن عديد من المفاجآت والأنشطة الترفيهية التي تستقطب المشاركين من جميع أنحاء العالم.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في نسخته الثانية لصالح أهالي فلسطين في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب على أيدي قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء هذا الإعلان من خلال «بانر» يحمل جملة «تم تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح أهلنا في فلسطين» باللغة العربية والإنجليزية.