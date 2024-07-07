«الصحة» توجه نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من مضاعفات التعرض لأشعة الشمس

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا، قدمت فيه النصائح للوقاية من أشعة الشمس الحارة، مؤكدة أنه لا بد من اتباع مجموعة من التعليمات لتفادي أي مضاعفات صحية بالغة، يمكن أن تحدث نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الحارة.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة، التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

نصائح للوقاية من مضاعفات التعرض لأشعة الشمس

وجاءت التعليمات والنصائح على النحو التالي، وفقا لوزارة الصحة:

- في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، عليك ارتداء ملابس قطنية.

- اعتمد على المظلات الشمسية.

- ضرورة الإكثار من شرب السوائل، للحماية من التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس.

تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان

- تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان، وأخرى باردة مثل السلاطات.

- تأكد من تخزين الطعام الذي يحتاج إلى التبريد بشكل صحيح.

- تجنب الأنشطة الشاقة مثل الرياضة.

- تناول الفاكهة والخضروات من الأساسيات في جميع الأوقات، خاصة في الأوقات الحارة، فهي تحتوي على الكثير من المياه والفيتامينات والمعادن، التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم.