مع ارتفاع درجات الحرارة.. «الصحة» تحذر من أعراض «ضربة الشمس»

مع ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت وزارة الصحة إنّ هناك مجموعةً من الأعراض تظهر على المواطنين في حال ملاحظتها لا بد من استشارة الطبيب بشكلٍ عاجل.

وعددت وزارة الصحة تلك الأعراض للحصول على العلاج المناسب، قبل أن تتفاقم وتسبب مشكلات صحية خطيرة.

أعراض يجب استشارة الأطباء فيها

- ضعف عام بالجسم.

- الإحساس بالدوار.

- الشعور بالصداع.

- حدوث جفاف في الجلد.

- التنفس بصعوبة.

- زيادة معدلات ضربات القلب.

الأعراض تشير الى الإصابة بضربة شمس

وذكرت وزارة الصحة والسكان أنّ هذه الأعراض تُشير إلى الإصابة بـ ضربة شمس، موضحة أنّ ضربة الشمس أكثر خطورة من الإجهاد الحراري، إذ يُمكن أن تتسبب في وفاة أحد الأشخاص حال التعرض إلى الحرارة الشديدة، وعلى المواطنين خلال ارتفاع درجة الحرارة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية من ضربات الشمس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّه حال التعرض إلى هذه الأعراض لا بد من التواصل بشكلٍ رسمي مع الطبيب أو الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.