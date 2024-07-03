حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يوم الخميس، ثم تنخفض تدريجيا بدءا من الجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء خلال النهار.

الخميس 4 يوليو

تشهد البلاد غدًا الخميس طقسا شديد الحرارة، رطبا نهارًا على معظم الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدلا على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- رياح معتدلة نشطة أحيانا تضرب أغلب الأنحاء.

- استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على بعض المناطق.

طقس الجمعة 5 يوليو

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على بعض المناطق.

طقس السبت 6 يوليو

طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء خلال النهار، معتدل على السواحل الشمالية، وتأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

السواحل الشمالية.. العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

شمال الصعيد.. العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة لتصل إلى 90% على بعض المناطق.