باحث سياسي: حزب المحافظين البريطاني سيترك المملكة المتحدة بشكل فوضوي

قال الباحث السياسي جوناثان ليز، إن المحافظين سيتركون بريطانيا بشكل مريع بعد 14 عامًا، مشيرًا إلى أن الحزب خرج من الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه سيترك بريطانيا بأزمات كثيرة مثل التقشف وتداعيات جائحة كورونا.

وأضاف، اليوم الخميس، خلال لقاء خاص عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حزب المحافظين سيترك بريطانيا بشكل فوضوي بعد كارثة بريكست وتراكم الأزمات، كما انخفض الإنفاق العام في عهد المحافظين، وتم تجاهل البنية التحتية بشكل كبير».

وتابع أنه لا يوجد ما يجعل البريطانيون يشعرون بأن المحافظين يعملون بشكل جيد، والمواطنون يشعرون بالسوء، واتضح جليًا بعد 14 عاما أن الحاجة أصبحت ماسة للاستثمار في الخدمات العامة في البنية التحتية والضمان الاجتماعي والنقل والتعليم والاستثمارات الكبيرة وقطاع الأعمال والكثير من برامج عبر الدولة، ويجب على حزب العالم تخصيص النفقات والأموال لهذه الإجراءات والأهداف.