محافظ كفر الشيخ ونائبه يصلان إلى مقر الديوان العام في أول يوم عمل

وصّلَ اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إلى ديوان عام المحافظة، منذ قليل، لمباشرة مهام عملهم، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

محافظ كفر الشيخ ونائبه يصلان إلى ديوان عام المحافظة

وكان في استقبال المحافظ ونائبه اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وقيادات المحافظة التنفيذية.

ومن المقرر أنّ يعقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للتعرف عليهم، وبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

«عبد المعطي» المحافظ الخامس والعشرين في تاريخ كفر الشيخ

ويُعد اللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، هو المحافظ الخامس والعشرين في تاريخ محافظة كفر الشيخ، ضمن قائمة من تولوا منصب محافظ في مصر منذ عام 1960 وإصدار قانون الإدارة المحلية، إذ إنّ أول من تولى منصب محافظ كفر الشيخ، هو أحمد حمدي عبيد في 10 سبتمبر 1960 حتى الأول من أكتوبر 1965.

كما يُعد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أول من يشغل منصب نائب محافظ في تاريخ المحافظة بعد تعيينه لأول مرة في 27 نوفمبر 2019، إلى أنّ تم تجديد الثقة به مرة أخرى.