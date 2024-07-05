كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ تنظم قافلة إرشادية في قرية تيدا

أطلقت كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، قافلة إرشادية إلى قرية تيدا بمركز سيدي سالم، تحت عنوان «التوصيات الفنية لمتابعة المحاصيل الصيفية»، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بكفر الشيخ.

تناول التوصيات الفنية لأهم المحاصيل الصيفية

وتناول اللقاء التوصيات الفنية لأهم المحاصيل الصيفية، وأهم الأمراض التي تُصيب محصولي الأرز والقطن وطرق علاجها، وكذلك تناول اللقاء دور العناصر الغذائية في النبات والتعرف على أعراض نقص هذه العناصر، وكيفية علاجه.

واستمع المحاضرون إلى تساؤلات المزارعين بجمعية تيدا الزراعية بمركز سيدي سالم، وأهم الشكاوى التي تواجههم، وكيفية التغلب على تلك المعوقات، وذلك بغرض زيادة الإنتاجية.

تفعيل الدور المجتمعي للكلية

ومن جانبه، أكد يحيى زكريا عيد، عميد كلية الزراعة، استمرار إطلاق القوافل الإرشادية إلى كافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية الزراعة، وتفعيلاً للدور المجتمعي للكلية وتفاعلها مع المجتمع المدني، ودورها في تنمية القطاع الزراعي.