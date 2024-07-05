«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مسجدا جديدا في قرية أريمون

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجد عيدة بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء إبراهيم عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير شؤون الإدارات، والشيخ علي حمدون، مدير إدارة كفر الشيخ غرب.

محور خطبة الجمعة اليوم

وأدى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خطبة الجمعة التي كانت بعنوان «الهجرة النبوية المطهرة وحديث القرآن عن المهاجرين والأنصار»، وتم عقد مقرأة للأئمة، وعقب صلاة الجمعة مباشرةً تم عقد مقرأة الجمهور، كما جرى عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله، ولقاء الجمعة للأطفال.

وأكد وكيل الوزارة أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، كما التزمت جميع المساجد بالوقت المحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.