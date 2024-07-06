نائب رئيس الوزراء: خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة

قام الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بزيارة المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة.

تفاصيل زيارة وزير النقل لـ«التنمية الصناعية»

وبدأت الزيارة بتفقد «الوزير» لمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى والمقترحات والإجراءات التي يتم تنفيذها لتذليل العقبات وحل المشكلات وكيفية متابعة جميع الطلبات بالوسائل المختلفة لتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، كما تفقد مركز استقبال المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل صناعية.

اجتماع مع رئيس ونواب الهيئة

وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، اجتماعا مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة، ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة ثم عقد الوزير لقاء موسعا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، حيث أكد في بداية كلمته وجود خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة.

خطة عمل «التنمية الصناعية» تعتمد على 5 محاور

وأضاف «الوزير»، أن الخطة تعتمد على 5 محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف «التشغيل» بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفتيها ما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وتابع، أنه من هذا المنطلق فإن هناك أهمية كبيرة لتطوير الهيئة نظراً لمسؤوليتها في تنفيذ السياسات الصناعية التي وضعتها وزارة الصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

تكثيف الأعمال لزيادة الإنتاج

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال لزيادة الإنتاج، وهذا يتطلب أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا لكارت الوصف الوظيفي لوظيفته مع الانضباط التام في مواعيد العمل، مشيرا إلى أنه لا تهاون مع أي مقصر في العمل، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وأن يسعى كل موظف أن تصبح وزارة الصناعة وهيئاتها في طليعة وزارات وهيئات الدولة الناجحة بسواعد أبنائها.

تعديل مواعيد العمل داخل الهيئة

ووجه «الوزير» بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس، بدلا من الأحد إلى الخميس، لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشكلات الخاصة بها، مؤكدا أنه يجب أن يعمل الجميع على انطلاق ونهوض ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.