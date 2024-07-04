اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: متفائلون بعد إسناد وزارة الصناعة لكامل الوزير 

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقرار إسناد وزارة الصناعة للوزير كامل الوزير، مشيرًا إلى أن الإنجازات والتطوير في قطاع النقل منذ توليه منصب الوزير، كفيلا بطمأنة المستثمرين خاصة مع ما أثبته من إمكانيات في ضبط الأداء ومواجهة الفساد وسرعة التنفيذ، وهو ما يحتاجه قطاع الصناعة بشدة خلال الفترة المقبلة.

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد، في بيان اليوم، إنّ أداء وزارة الصناعة يسير ببطء شديد منذ أكثر من 5 سنوات، ويعاني من البيروقراطية الشديدة التى لا تتناسب مع المستهدفات الرئاسية للتصنيع المحلي والتصدير.

التعاون لتنمية القطاع الصناعى

وأضاف أنّ جميع منظمات المجتمع المدني الاستثمارية وأولهم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حريصة على مزيد من التعاون لتنمية القطاع الصناعي وتوفير كافة سبل الدعم للوزارة الجديدة.

وطالب السقطى الوزراء الجدد بحث الجهاز الإداري في كل وزارة على العمل بروح التعاون والتكامل فيما بينهم، وتسهيل الأعمال والإجراءات وإنشاء مكتب فني بكل وزارة لخدمة المستثمرين.