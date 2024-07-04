ملفات نجح فيها كامل الوزير وراء تجديد الثقة فيه وزيرا للنقل

10 سنوات ماضية، شهدت تطويراً ملحوظاً وملموساً في ملف النقل بمختلف تخصصاته سواء السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الموانئ البرية والبحرية، تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والذي حرص على تنفيذ رؤيته لجعل قطاع النقل يقود قاطرة التنمية في مصر.

لم يأتِ تجديد الثقة في الفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل في التشكيل الحكومي الجديد، من فراغ، وهو الأمر الذي وضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال أول مؤتمر صحفي له بعد التشكيل الجديد، إذ أكد أن الفريق كامل الوزير كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.

مجال الطرق والكباري

وفق «مدبولي»، فإن النجاح الذي حققه قطاع النقل في السنوات الماضية، نتج عنه تكليف وزير النقل بحقيبة وزارة الصناعة أيضاً: «ما شهدناه في قطاع النقل من تطوير يطمئن الحكومة على قطاع الصناعة»، مؤكداً: «كلفنا الفريق كامل الوزير بملف التنمية الصناعية».

خلال السنوات الماضية، حقق وزير النقل طفرة في مختلف القطاعات الخاصة بوزارة النقل، ففي مجال الطرق والكباري، تم إنشاء الطريق المزدوج «كفر الشيخ – دسوق» بتكلفة 1 مليار جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج «طنطا – السنطة – زفتى» بتكلفة 980 مليون جنيه، وإنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلومترا وتكلفة 5 مليارات جنيه.

كما نجح في إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كيلومترا وتكلفة 4.4 مليار جنيه، وإنشاء طريق «سيوة – جغبوب» بطول 90 كيلومترا وتكلفة 420 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء طريق «الداخلة – شرق العوينات» بطول 275 كيلومترا وتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق «توشكى – شرق العوينات» بطول 359 كيلومترا وتكلفة 6.5 مليار جنيه.

مجال السكك الحديدية

أما في مجال السكك الحديدية، تمكن من توريد 210 جرارات جديد GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها، وأضاف 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، وتوريد 946 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 1354 عربة عادية من إجمالي 1404 عربات، وتم توريد 527 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، فضلاً عن تطوير 307 محطات منها 109 محطات ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وذلك وفق تقرير لوزارة النقل.

وفي مجال الجر الكهربائي، تمكَّن من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية» ومحطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1.3 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات وحتى إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً.