كاتب صحفي: وجود المستشار محمود فوزي في الحكومة سيدعم الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ تعيين المستشار محمود فوزي وزيراً بالحكومة الجديدة ومسؤولاً عن التواصل السياسي وفي الوقت نفسه بالأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو أحد المؤسسين الفاعلين بالحوار، أمر إيجابي لمصلحة الحوار الوطني والوطن.

سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وتابع «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ المستشار محمود فوزي لديه فكرة عن كل شيء، وهو أحد ممثلي لجنة أمناء الحوار الوطني بلجنة المتابعة مع الحكومة، وبالتالي لديه كل التفاصيل الدقيقة، وتعيينه وزيراً سيجعل الأمر واضحا بالنسبة له، فهو يدرك كل ما يتعلق بالحوار الوطني، ولديه القدرة على نقل الصورة كاملة ودقيقة وتنفيذ مخرجاته، ما يساهم في تسريع تنفيذ التوصيات.

الحوار الوطني يحظى بدعم الرئيس

وأضاف، أن الحوار الوطني يحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية، وغالبية مؤسسات الدولة ترعاه وتقدم له كل الدعم، والقوى الوطنية شاركت بفعالية، والمواطن ينتظر أن يرى نتائج ملموسة في محاوره الثلاثة، خاصة المجال الاقتصادي والسياسي.