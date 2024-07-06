«الجيل الديمقراطي»: مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق للحكومة الجديدة

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن توافق الحكومة الجديدة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعد مشهدًا يليق بحكومة جديدة والتي تبدأ أولى خطواتها التنفيذية لصالح تخفيف معاناة الشعب المصري وحل أزمته، مشيرًا إلى أن مجلس الحوار الوطني سيعقد اليوم السبت، اجتماعه الأول؛ لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة توصياته التي رفعها إلى الرئيس وأحالها لرئيس الحكومة.

حزمة إجراءات تعمل عليها الحكومة

وأوضح «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المبشرات أن رئيس الوزراء في أول مؤتمر صحفي له بعد تشكيل الحكومة، أعلن أن هناك حزمة من الإجراءات والمشروعات لعرضها على مجلس النواب، موضحًا أن هذه الحزمة عبارة عن قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية وقانون مد الإشراف القانوني على الانتخابات.

وأشار إلى أن الحوار الوطني ناقش كل القضايا بشفافية وحرية وبدون خطوط حمراء، موضحًا أن مخرجات الحوار الوطني خارطة طريق وخطة عمل لهذه الحكومة، ومن مصلحة الحكومة الجديدة أن تسعى جيدًا لإرضاء الشعب وتراقب الأسواق وهي أهداف الآن وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب التكليف، موضحًا أن هناك وزير بالحكومة الجديدة مسؤول عن مجلس أمناء الحوار الوطني وسيكون هناك سرعة في الاستجابة.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يضع مصر على الطريق

وأوضح أن الحكومة تحتاج أن تقدم جديد للشعب وأنها جادة في تخفيف معاناته، متابعًا: «تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يخفف المعاناة ويضع مصر على الطريق»، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الأمناء، سيناقش حزمة المشروعات والقوانين، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه تم إعدادها لإرسالها للبرلمان، وهى قوانين لمجلسي النواب والشيوخ وقوانين الإدارة المحلية، مضيفًا أنه من المهم أن تتفق هذه القوانين مع توصيات ومخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها النخبة المصرية من رؤساء وقادة الأحزاب وممثلي النقابات العمالية والمهنية وممثلي المجتمع المدني المصري، بعد مناقشات صريحة وشفافة وبدون خطوط حمراء.