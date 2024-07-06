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«الجيل»: جلسة الحوار الوطني اليوم تتناول موضوعات غير مسبوقة

كتب:

محمد جعفر
01:28 م | السبت 06 يوليو 2024
أحمد محسن

أحمد محسن

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني المنعقدة اليوم، ستكون غير مسبوقة من حيث مستوى وآفاق موضوعات جدول الأعمال، وكذلك على مستوى ثقة أعضاء المجلس في إحداث الأثر والتأثير بالدولة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا بمختلف توجهاتهم السياسية.

دعم غير محدود للحوار الوطني

وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، في بيان، أن القيادة السياسية أكدت دعمها غير المحدود للحوار الوطني بتضمين مجلس أمناء الحوار وزيرًا بالحكومة مختصا بالتواصل السياسي والشئون البرلمانية، وهو المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وهو المعني أساساً بنجاح الحوار الوطني ومخرجاته.

وضع المخرجات في جدول الحكومة

وتوقع «محسن» أن يعاد النظر في اللجنة التنسيقية للحوار الوطني مع الحكومة التي كانت تختص بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مع الحكومة، موضحًا أن مائدة الحوار أصبح بها جزء مشترك مع الحكومة والدولة، وتم وضع المخرجات مباشرة في جدول الحكومة.

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بقلم محمد جعفر