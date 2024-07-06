عماد الدين حسين: تنفيذ توصيات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الآلية التي تم اتباعها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشهرين ثم استحداث تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي تؤكد أن الحكومة تتابع عن قرب شديد توصيات الحوار الوطني للتنفيذ.

قانون انتخابات المجالس النيابة سينعكس على المشهد السياسي

وأشار «الدين حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه يتمنى أن يتم ترجمة توصيات ومخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تنفيذ التوصيات السياسية سينعكس بشكل سريع على كافة المجالات، مؤكدًا أنه في حال تمكن الحكومة من إنجاز مشروعات قوانين انتخابات المجالس النيابة أو الإدارة المحلية وأرسلتها لمجلس النواب وتم إقرارها سيكون تطورا ونعكس على المشهد السياسي وسيقود لإنفراج اقتصادي واجتماعي.

الملف الاقتصادي في الحوار الوطني

وأوضح أنه هناك أشياء كثيرة يمكن الحديث عنها كالملف الاقتصادي، وهناك توصيات محددة تم إحالتها للحكومة لضمان اتخاذ فيما يتعلق بالتنفيذ، مشددًا على أن الحديث حول العديد من التحديات أمام قانون الأحزاب ودعم الرياضة ومراكز الشباب وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وتحديات عمل النقابات المهنية.

وتابع: «البيان الصادر منذ أيام عن مجلس أمناء الحوار الوطني تضمن الحديث عن ضرورة سرعة تقديم مشروع مد الإشراف القضائي على الانتخابات».