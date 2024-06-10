عماد الدين حسين يعلق على زيارة بلينكن: الشواهد تؤكد استمرار نتنياهو في عدوانه

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أنه كمواطن عربي يتمنى أن تؤتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ثمارها، ويتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشددا على أنه من وجه نظره كمراقب ومتابع ليس هناك جديدا يؤكد أن هناك تغيرات جوهرية ستحدث بشأن الحرب على قطاع غزة؛ لأن الموقف الأمريكي ما زال كما هو منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

المقترحات لا تعطي وعدا حقيقا بوقف إطلاق النار

وأشار «حسين»، خلال لقائه عبر الإنترنت بقناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن من كلمة وزير خارجية أمريكا اليوم، يظهر أنه يخاطب قادة المنطقة «إذا أردتم أن توقفوا استهداف المدنيين في قطاع غزة عليكم الضغط على حماس»، مشددا على أن هذه عبارة معكوسة، ويؤكد أن قتل المدنيين سيستمر طالما أن حماس لن توقف إطلاق النار.

وشدد على أن مقترح بايدن لا يعطي الفلسطينيين وعدا حقيقيًا بوقف إطلاق النار، بعد إطلاق سراح الأسرى، وهي مشكلة جوهرية لا تذكرها أمريكا صراحة.

زيارة بلينكن تتزامن مع مجزرة مخيم النصيرات

وأشار رئيس تحرير جريدة الشروق، إلى أن زيارة بلينكن إلى المنطقة تأتي بالتزامن مع مجزرة مخيم النصيرات، والتي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن أنها شاركت بالمعلومات الاستخباراتية في هذه العملية، وبعد أيام قليلة من طرح مقترح بايدن بشأن المبادرة التي تقدمت للطرفين، وكل الشواهد تؤكد أن نتنياهو سيستمر في عدوانه وأمريكا لن تتخذ موقفا صارما من هذا الأمر.