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جهود التحالف الوطني في الدعم الاجتماعي والصحي خلال أول 6 أشهر من 2024

كتب:

سهيلة هاني
01:58 م | السبت 06 يوليو 2024
التحالف الوطني

التحالف الوطني

تتنوع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف محاور التنمية، منذ انطلاقه، ونجح في النصف الأول من عام 2024، في الوصول إلى أكثر من 28 مليون مستفيد في مختلف المحافظات، وترصد «الوطن» في السطور التالية جهود التحالف الوطني في المحور الاجتماعي.

الدعم الاجتماعي من التحالف الوطني

ونشر التحالف الوطني تقريرا يرصد فيه أبرز الإنجازات خلال النصف الأول من 2024، في المحور الاجتماعي، الذي شمل إعادة إعمار 384 منزلا، إضافة إلى تجهيز العرائس وتوزيع الأجهزة الكهربائية ومد وصلات المياه، كما شمل المحور الاجتماعي تنفيذ معارض للملابس وتوزيع بطاطين لأكثر من 17 ألف أسرة، في إطار الاهتمام بكل فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم وغيرهم.

الدعم الصحي

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في النصف الأول من 2024، امتدت إلى القطاع الصحي، وجرى تسليم أكثر من 22 ألف نظارة طبية، وإجراء 70 عملية قلب، و193 عملية عيون، وتوزيع 273 جهازا تعويضيا، إضافة إلى القوافل الطبية في مختلف المحافظات بشكل يومي حتى وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 69 ألفا.

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بقلم سهيلة هاني