الكاتبة منى رجب: 19 امرأة تزين الحكومة وحركة المحافظين

أكدت الكاتبة منى رجب، أنَّ المرأة المصرية شريكة في تغيير الوطن وإرادة التغيير، قائلة: «جميعنا نزل وشارك في 30 يونيو، والمرأة شاركت انطلاقا من الغريزة القوية لديها وقدراتها وإمكاناتها وإحساسها بالغير، والنساء شركاء للرجال».

19 سيدة بالحكومة والمحافظين

وأشادت منى رجب في حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بتعيين 19 سيدة بالحكومة الجديدة وحركة المحافظين: «المرأة تزينها بقدراتها وإمكاناتها وطاقاتها، وهي موجودة في هذه المناصب لأنها ذات كفاءة، وهذه الخطوة إضافة لمصر وواجهة حضارية أمام العالم، ونتطلع لمزيد من تمكين المرأة».

تابعت رجب: «استكمالاً لتمكين المرأة، نشدد على أهمية القضاء على العنف وليس مجرد التصدي له، ولن يكون هذا إلا من خلال التوعية والتثقيف والتنشئة السوية والسليمة للأبناء في الأسرة منذ نعومة أظافرهم، وأشدد أيضا على أهمية الحماية الاجتماعية والأمنية للمرأة وإن كان لدي أمل كبير في تحقيق مايا مرسي للحماية الاجتماعية وكافة الوزيرات بالحكومة الجديدة كفاءات كبيرة وقادرات على إنجاز الملفات بأفضل شكل ممكن».

القضاء على العنف ضد المرأة

وشددت على ضرورة القضاء تماما على العنف ضد المرأة بتغليظ العقوبات: «المرأة قوية في تحملها ولكن في تنفيذ القوانين لا تزال إلى الآن تتعرض للعنف، من تحرش أو ختان وخلافه، ما يتطلب تشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، أنا ضد الظلام والتطرف ومع التنوير».