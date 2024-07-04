كاتبة صحفية: التشكيل الحكومي الجديد يتبنى فكرة تمكين المرأة والشباب

قالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنَّ التشكيل الحكومي الجديد استهدف بشكل أساسي تمكين المرأة والشباب، مستشهدة بالأرقام وأنه من بين 31 وزارة – 28 تخصصية، و3 سيادية، تم تعيين 4 سيدات لعدد 4 حقائب وزارية؛ وهي التخطيط والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والتنمية المحلية والأخيرة لأول مرة تتولى مهامها سيدة.

الوزراء المعينين بالتغيير الوزاري متوسط أعمارهم صغير

وأشارت «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنَّ الوزراء المعينين بالتغيير الوزاري متوسط أعمارهم صغير، مستشهدة بأعمار 6 وزراء وأنهم أقل من 50 عاماً وهو أمر غير مسبوق، ما يؤكد فكرة تمكين الشباب.

تمكين الشباب أحد ركائز الجمهورية الجديدة

وأشارت إلى أن هناك 10 وزراء أعمارهم بين الـ 50 و59 عاماً، ووزير الإسكان هو أصغر الوزراء سناً وعمره 42 عاما، أما وزيري الأوقاف والمالية فأعمارهم 47 و48 عاماً، وكذلك بالنسبة لنواب الوزراء والمحافظين تم استهداف فئة الشباب في التعيينات ونسبتهم كبيرة لأن تمكين الشباب أحد ركائز الجمهورية الجديدة.