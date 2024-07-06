‏محافظة كفر الشيخ: تطوير منظومة الخدمات يلبي تطلعات أبناء المحافظة

‏تفقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، - في مستهل مباشرة مهام منصبيهما -، عددًا من إدارات الديوان العام المختلفة، ومنها الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمتغيرات والجيومكانية، والإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، وإدارة شؤون مكتب نائب المحافظ، وإدارة شؤون مكتب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإدارة الشؤون الإدارية، ‏وإدارة الشؤون المالية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، وإدارة الحسابات، ومركز استدامة للتدريب والتطوير، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين، وغيرها من إدارة الديوان العام.

متابعة سير العمل في مختلف إدارات الديوان العام

وخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل في مختلف إدارات الديوان العام، وأعمال التطوير، بها وفقاً للمواصفات الفنية المحددة، والتعرف على المهام والعمليات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل هذه الإدارات باستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية، كونها من أهم المحاور لتنفيذ رؤية مصر 2030.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح من مديري الإدارات، حول أعمال التطوير الجارية ببعض الإدارات، وسير العمل والتحديات التي تواجههم، وسُبل تحويلها إلى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهاً بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، والتعاون والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحاً أنّ إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

تحقيق مفهوم الحوكمة الذكية

وأكد المحافظ، أنّ تطوير وميكنة إدارات الديوان خطوة أساسية نحو تحقيق مفهوم الحوكمة الذكية، من خلال تقديم خدمات إلكترونية سريعة وسهلة للمواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحسين سرعة سير العمل، وتسهيل عملية إتخاذ القرارات، منوهاً إلى أهمية استمرار تدريب العاملين بالمحافظة، للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي، وتطوير مهارات العاملين لتحقيق التنمية في جميع المجالات.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل، واستكمال خطة المحافظة لتطوير منظومة الخدمات بشكل كامل يلبي تطلعات واحتياجات أبناء المحافظة، كما حّث العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة،.ويلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية.