توجيه بتسريع سير العمل بمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى مركز ديرمواس

تفقد هاني محمود نائب رئيس مركز ديرمواس، وأحمد عبد الحكم رئيس قرية كفر خزام، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر خزام، والوحدة الصحية بقرية نزلة سعيد، وذلك لتسريع وتيرة العمل بمنشآت القطاع الصحي بمبادرة «حياة كريمة».

الجولة تأتي في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب.

متابعة سير العمل بالوحدة الصحية

وتنفيذاً لتلك التوجيهات وبتكليف من الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، تفقد هاني محمود نائب رئيس المركز وأحمد عبد الحكم رئيس قرية كفر خزام، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر خزام، والوحدة الصحية بقرية نزلة سعيد، وذلك لتسريع وتيرة العمل بمنشآت القطاع الصحي بمبادرة «حياة كريمة»، حيث تخدم تلك الوحدات الصحية ما يزيد عن 50 ألف مواطن.

جولات تفقدية بهدف تسريع منظومة العمل

وجاءت هذه الجولات التفقدية بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بمركز ديرمواس والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.